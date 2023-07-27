Рада відправила у відставку міністра культури Ткаченка

Таке рішення підтримав 321 нардеп.

При цьому Железняк повідомив, що питання призначення нового міністра культури немає у сьогоднішньому порядку денному. За його словами, скоріше за все, нове призначення відбудеться не цього тижня.

Звільнення Ткаченка

21 липня Верховна Рада України отримала заяву про звільнення від міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка. Він сам подав заяву через резонанс з виділенням коштів Мінкультом з держбюджету.

При цьому до того, як стало відомо про заяву президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю розглянути заміну міністра культури.

Цьому рішенню передував скандал з приводу того, що Мінкульт виділяє мільйони гривень на створення російськомовного продукту від компаній, які працювали на російський ринок.

Так, 7 червня держпідприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" провело "мистецький конкурс" на створення фільмів та серіалів. Тоді переможцями стали компанії, чиї засновники працювали на російському ринку та в російських проєктах.

Проте найгучніший скандал виник після того, як компанії телеведучого та шоумена Юрія Горбунова анонсували виділення 33 млн гривень на створення комедійного серіалу "СМТ Інгулець".

Додамо, що громадськість і до цього випадку збирала підписи під петицією про відставку Ткаченка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.