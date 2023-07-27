Рада отправила в отставку министра культуры Ткаченко

Такое решение поддержал 321 нардеп.

При этом Железняк сообщил, что вопроса о назначении нового министра культуры нет в сегодняшней повестке дня. По его словам, скорее всего новое назначение состоится не на этой неделе.

Увольнение Ткаченко

21 июля Верховная Рада Украины получила заявление об увольнении от министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. Он сам подал заявление из-за резонанса с выделением средств Минкультом из госбюджета.

При этом до того, как стало известно о заявлении, президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть замену министра культуры.

Этому решению предшествовал скандал по поводу того, что Минкульт выделяет миллионы гривен на создание русскоязычного продукта от компаний, которые работали на российском рынке.

Так, 7 июня госпредприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" провело "творческий конкурс" на создание фильмов и сериалов. Тогда победителями стали компании, учредители которых работали на российском рынке и в российских проектах.

Однако самый громкий скандал возник после того, как компании телеведущего и шоумена Юрия Горбунова анонсировали выделение 33 млн гривен на создание комедийного сериала "СМТ Ингулец".

Добавим, что общественность и до этого случая собирала подписи под петицией об отставке Ткаченко.

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