Рада відновить трансляцію засідань, закриту після початку війни
Верховна Рада схвалила постанову про відновлення прямих трансляцій відкритих пленарних засідань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
За його даними, проєкт постанови №13719 підтримали 266 депутатів.
Однак Рада відмовилася відновлювати трансляцію відсьогодні. Вона розпочнеться тільки в середині вересня, повідомив Железняк.
Нагадаємо, після початку війни в лютому 2022 року Верховна Рада закрила прямі трансляції пленарних засідань з питань безпеки. Кілька депутатів повідомляють про ухвалені рішення. Крім того, депутат Олексій Гончаренко веде прямі трансляції в поганій якості через Youtube і TikTok.
При цьому сайт парламенту повідомляє про ухвалені рішення з великими затримками, що робить цю інформацію марною. А телеканал "Рада" замість висвітлення роботи парламенту бере участь у телемарафоні.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що прямі трансляції із засідань парламенту буде відновлено у вересні. Після цього було подано проєкт постанови.
Обґрунтування постанови
Необхідність документа обґрунтовується зміною безпекової ситуації та необхідністю підвищити прозорість роботи парламенту навіть в умовах воєнного стану.
Прямі ефіри засідань не проводяться з початку повномасштабного вторгнення Росії. Це було пов'язано з рішеннями Верховної Ради від вересня 2022-го та лютого 2023-го, які встановили особливий режим роботи парламенту та обмежили поширення інформації про перебіг засідань у реальному часі.
Автори проєкту постанови зазначають, що трансляції сприятимуть підзвітності Верховної Ради перед громадянами та зміцнять довіру суспільства до інституції. Крім того, це допоможе виконати міжнародні рекомендації, зокрема розроблені в рамках Діалогів Жана Моне за мир і демократію.
Водночас у пояснювальній записці наголошується, що відновлення прямих ефірів має відбуватися з урахуванням вимог безпеки. Для цього передбачається скасувати чинну заборону на поширення інформації про перебіг пленарних засідань.
Що передбачає документ
Проєкт постанови уточнює порядок роботи парламентського телеканалу "Рада", який транслюватиме відкриті засідання. Також у документі прописано організацію виступів і заяв керівництва парламенту, а також проведення брифінгів народних депутатів.
Таким чином, після ухвалення постанови українці зможуть знову стежити за перебігом відкритих засідань Верховної Ради в прямому ефірі.