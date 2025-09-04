ua en ru
Рада возобновит трансляцию заседаний, закрытую после начала войны

Украина, Четверг 04 сентября 2025 12:07
Рада возобновит трансляцию заседаний, закрытую после начала войны Фото: Рада возобновит трансляцию заседаний с середины сентября (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Верховная Рада одобрила постановление о возобновлении прямых трансляций открытых пленарных заседаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegam.

По его данным, проект постановления №13719 поддержали 266 депутатов.

Однако Рада отказалась возобновлять трансляцию с сегодняшнего дня. Она начнется только в середине сентября, сообщил Железняк.

Напомним, после начала войны в феврале 2022 года Верховная Рада закрыла прямые трансляции пленарных заседаний по вопросам безопасности. Несколько депутатов сообщают о принятых решениях. Кроме того, депутат Алексей Гончаренко ведет прямые трансляции в плохом качестве через Youtube и TikTok.

При этом сайт парламента сообщает о принятых решениях с большими задержками, что делает эту информацию бесполезной. А телеканал "Рада" вместо освещения работы парламента участвует в телемарафоне.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что прямые трансляции с заседаний парламента будут восстановлены в сентябре. После этого был подан проект постановления.

Обоснование постановления

Необходимость документа обосновывается изменением ситуации с безопасностью и необходимостью повысить прозрачность работы парламента даже в условиях военного положения.

Прямые эфиры заседаний не проводятся с начала полномасштабного вторжения России. Это было связано с решениями Верховной Рады от сентября 2022-го и февраля 2023-го, которые установили особый режим работы парламента и ограничили распространение информации о ходе заседаний в реальном времени.

Авторы проекта постановления отмечают, что трансляции будут способствовать подотчетности Верховной Рады перед гражданами и укрепят доверие общества к институту. Кроме того, это поможет выполнить международные рекомендации, в частности разработанные в рамках Диалогов Жана Моне за мир и демократию.

В то же время в пояснительной записке подчеркивается, что восстановление прямых эфиров должно происходить с учетом требований безопасности. Для этого предполагается отменить действующий запрет на распространение информации о ходе пленарных заседаний.

Что предусматривает документ

Проект постановления уточняет порядок работы парламентского телеканала "Рада", который будет транслировать открытые заседания. Также в документе прописана организация выступлений и заявлений руководства парламента, а также проведение брифингов народных депутатов.

Таким образом, после принятия постановления украинцы смогут снова следить за ходом открытых заседаний Верховной Рады в прямом эфире.

