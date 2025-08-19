Стефанчук анонсував повернення трансляцій Верховної Ради: коли це станеться

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що прямі трансляції з засідань парламенту будуть відновлені. Це станеться у вересні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram.

Гончаренко повідомив, що поставив Стефанчуку - чому досі немає трансляції Верховної Ради? "Стефанчук заявив, що має бути постанова про повернення трансляції Ради з початку нової сесії - з вересня", - розповів депутат. Крім того, за його словами, голова комітету свободи слова Ярослав Юрчишин сказав, що постанова про повернення трансляцій Ради готова та знаходиться на погодженні з більшістю.