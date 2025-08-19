ua en ru
Стефанчук анонсував повернення трансляцій Верховної Ради: коли це станеться

Україна, Вівторок 19 серпня 2025 12:09
Стефанчук анонсував повернення трансляцій Верховної Ради: коли це станеться Фото: Руслан Стефанчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що прямі трансляції з засідань парламенту будуть відновлені. Це станеться у вересні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram.

Гончаренко повідомив, що поставив Стефанчуку - чому досі немає трансляції Верховної Ради?

"Стефанчук заявив, що має бути постанова про повернення трансляції Ради з початку нової сесії - з вересня", - розповів депутат.

Крім того, за його словами, голова комітету свободи слова Ярослав Юрчишин сказав, що постанова про повернення трансляцій Ради готова та знаходиться на погодженні з більшістю.

Трансляції засідань

Нагадаємо, після початку війни у лютому 2022 року Верховна Рада закрила прямі трансляції пленарних засідань через питання безпеки. У залі також відсутні журналісти.

Проте депутат Гончаренко веде прямі трансляції у поганій якості через Youtube. Також декілька депутатів повідомляють про ухвалені рішення. На сайті Верховної Ради повідомлення з'являються з великим запізненням.

Єдиним випадком прямої трансляції було голосування за повернення незалежності НАБУ та САП 31 липня. За тиждень до того незалежність антикорупційних органів скасували: Рада 22 липня ухвалила законопроєкт №12414, і у той же день його підписав президент Володимир Зеленський. Під тиском громадян та ЄС влада змінила рішення та показала ухвалення закону в прямому ефірі.

