Рада відновить прямі трансляції засідань через зміну безпекової ситуації

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови, який передбачає відновлення прямих трансляцій відкритих пленарних засідань у дев’ятому скликанні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт постанови №13719, поданий групою депутатів, серед яких голова парламенту Руслан Стефанчук.
Необхідність документа обґрунтовується зміною безпекової ситуації та потребою підвищити прозорість роботи парламенту навіть в умовах воєнного стану.
Прямі ефіри засідань не проводяться від початку повномасштабного вторгнення Росії. Це було пов’язано з рішеннями Верховної Ради від вересня 2022-го та лютого 2023-го, які встановили особливий режим роботи парламенту й обмежили поширення інформації про перебіг засідань у реальному часі.
Автори проєкту постанови наголошують, що трансляції сприятимуть підзвітності Верховної Ради перед громадянами та зміцнять довіру суспільства до інституції. Крім того, це допоможе виконати міжнародні рекомендації, зокрема розроблені у межах Діалогів Жана Моне за мир і демократію.
Водночас у пояснювальній записці підкреслюється, що відновлення прямих ефірів має відбуватися з урахуванням вимог безпеки. Для цього передбачається скасувати чинну заборону щодо поширення інформації про перебіг пленарних засідань.
Проєкт постанови уточнює порядок роботи парламентського телеканалу «Рада», який транслюватиме відкриті засідання. Також у документі прописано організацію виступів та заяв керівництва парламенту, а також проведення брифінгів народних депутатів.
Таким чином, після ухвалення постанови українці зможуть знову стежити за перебігом відкритих засідань Верховної Ради у прямому ефірі.
Нагадаємо, після початку війни у лютому 2022 року Верховна Рада закрила прямі трансляції пленарних засідань через питання безпеки. Декілька депутатів повідомляють про ухвалені рішення та ведуть прямі трансляції у поганій якості через Youtube.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що прямі трансляції з засідань парламенту будуть відновлені у вересні.