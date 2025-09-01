Рада возобновит прямые трансляции заседаний из-за изменения ситуации с безопасностью

Прямая трансляция работы парламента

Необходимость документа обосновывается изменением ситуации с безопасностью и необходимостью повысить прозрачность работы парламента даже в условиях военного положения.

Прямые эфиры заседаний не проводятся с начала полномасштабного вторжения России. Это было связано с решениями Верховной Рады от сентября 2022-го и февраля 2023-го, которые установили особый режим работы парламента и ограничили распространение информации о ходе заседаний в реальном времени.

Авторы проекта постановления отмечают, что трансляции будут способствовать подотчетности Верховной Рады перед гражданами и укрепят доверие общества к институту. Кроме того, это поможет выполнить международные рекомендации, в частности разработанные в рамках Диалогов Жана Моне за мир и демократию.

В то же время в пояснительной записке подчеркивается, что восстановление прямых эфиров должно происходить с учетом требований безопасности. Для этого предполагается отменить действующий запрет на распространение информации о ходе пленарных заседаний.

Что предусматривает документ

Проект постановления уточняет порядок работы парламентского телеканала "Рада", который будет транслировать открытые заседания. Также в документе прописана организация выступлений и заявлений руководства парламента, а также проведение брифингов народных депутатов.

Таким образом, после принятия постановления украинцы смогут снова следить за ходом открытых заседаний Верховной Рады в прямом эфире.