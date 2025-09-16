UA

Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Рада відновила прямі трансляції засідань: де дивитися

Фото: Рада почала прямі трансляції після майже 4-річної перерви (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Верховна Рада почала прямі трансляції своїх засідань. Це відбулося буквально вперше за майже 4 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Рада.

Так, сьогодні, 16 вересня Рада показує онлайн пленарне засідання. За час повномасштабної війни телеканал Рада до цього лише один раз показував засідання народних депутатів. Це було 31 липня 2025 року, коли парламент голосував за відновлення незалежності НАБУ та САП. 

Чому засідання Ради не транслювалися онлайн

Верховна Рада закрила прямі ефіри засідань після вторгнення Росії з міркувань безпеки. Тоді ж журналістам обмежили доступ до сесійної зали, однак із травня 2024-го його відновили.

Водночас засідання все ж можна було спостерігати на неофіційних джерелах. Їх транслював нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Тепер трансляції можна дивитися на каналі Рада (відео нижче).

 

Чому прямі трансляції з Ради вирішили відновити

Нагадаємо, що 9 вересня 2025 року спікер парламенту Руслан Стефанчук підписав постанову про повернення прямих трансляцій засідань Верховної Ради. Перша трансляція була запланована на 16 вересня.

Як йдеться в постанові, необхідність повернути прямі трансляції обґрунтовується зміною безпекової ситуації та потребою підвищити прозорість роботи парламенту навіть в умовах воєнного стану.

У документі підкреслюється, що відновлення трансляцій у прямому ефірі можливе лише з дотриманням правил безпеки. З цією метою планується скасувати обмеження на оприлюднення інформації про хід пленарних засідань.

ПарламентРуслан СтефанчукОнлайн трансляціяВерховна рада