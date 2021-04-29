Рада вернула услуги регистрации актов гражданского состояния вcем общинам

"За" проголосовали 343 народных депутата.

Этот закон обеспечивает право граждан на получение таких базовых административных услуг как государственная регистрация рождения, брака, смерти.

"Проблема заключается в том, что вследствие децентрализационной реформы миллионам граждан Украины пока существенно затруднен доступ к государственной регистрации рождения, брака, смерти", - говорится в пояснительной записке к документу.

По состоянию на сейчас города областного значения, в том числе объединенные и укрупненные территориальные общины, образованные на базе таких городов как путем добровольного присоединения, так и на основании решений Кабинета министров об утверждении территорий теробщин не имеют полномочий в сфере ГРАГС.

Этот закон предоставляет территориальным общинам, образованным на базе городов областного значения, полномочия по регистрации рождения, брака, смерти.