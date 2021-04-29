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Рада повернула послуги реєстрації актів цивільного стану вcім громадам

Автор: Юлія Струк

Верховна рада повернула послуги державної реєстрації актів цивільного стану усім територіальним громадам. Народні депутати схвалили в цілому законопроект №4382.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"За" проголосували 343 народні депутати.

Цей закон забезпечує право громадян на отримання таких базових адміністративних послуг як державна реєстрація народження, шлюбу, смерті.

"Проблема полягає у тому, що внаслідок децентралізаційної реформи мільйонам громадян України наразі суттєво ускладнено доступ до державної реєстрації народження, шлюбу, смерті", - сказано у пояснювальній записці до документу.

Станом на зараз міста обласного значення, в тому числі об’єднані та укрупнені територіальні громади, що утворені на базі таких міст як шляхом добровільного приєднання, так і на підставі рішень Кабінету міністрів про затвердження територій тергромад не мають повноважень у сфері ДРАЦС.

Цей закон надає територіальним громадам, утвореним на базі міст обласного значення, повноваження з реєстрації народження, шлюбу, смерті.

Нагадаємо, Рада хоче дозволити громадам бути засновниками ліцеїв. Народні депутати підтримали за основу відповідний законопроект №4629-1.

Як писало РБК-Україна, в Україні селищним старостам надали нові ефективні можливості. ВРУ підтримала в другому читанні відповідний законопроект №4535.

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