Рада повернула послуги реєстрації актів цивільного стану вcім громадам

"За" проголосували 343 народні депутати.

Цей закон забезпечує право громадян на отримання таких базових адміністративних послуг як державна реєстрація народження, шлюбу, смерті.

"Проблема полягає у тому, що внаслідок децентралізаційної реформи мільйонам громадян України наразі суттєво ускладнено доступ до державної реєстрації народження, шлюбу, смерті", - сказано у пояснювальній записці до документу.

Станом на зараз міста обласного значення, в тому числі об’єднані та укрупнені територіальні громади, що утворені на базі таких міст як шляхом добровільного приєднання, так і на підставі рішень Кабінету міністрів про затвердження територій тергромад не мають повноважень у сфері ДРАЦС.

Цей закон надає територіальним громадам, утвореним на базі міст обласного значення, повноваження з реєстрації народження, шлюбу, смерті.