Рада вернула тюрьму за ложь в декларациях

"За" проголосовали 307 нардепов.

Закон вносит изменения в статью 366-2 Уголовного кодекса. Для депутатов, госслужащих и представителей органов местного самоуправления предусмотрели ограничение свободы на срок до 2 лет и штраф от 3000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан, если указанные лица не внесли в декларации активы и недвижимость на сумму от 500 до 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Если же стоимость незадекларированного будет более 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то депутату, госслужащему или представителю органов местного самоуправления грозит 2 года тюрьмы или штраф от 4000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Изменения в статью 366-3 Уголовного кодекса усиливают ответственность за непредставление декларации госслужащими и представителями органов местной власти. В случае доказательства вины указанные лица могут получить до двух лет тюремного заключения.

В законе прописано, что лицо, совершившее уголовные правонарушения по выше указанным статьям, не сможет быть освобождено от уголовной ответственности. Даже в случае, если после совершения правонарушения оно искренне раскаялось, активно способствовало раскрытию правонарушения и полностью возместило причиненный ущерб или устранило причиненный вред.