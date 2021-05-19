Возвращение тюрьмы за ложь в декларации: комитет ВР поддержал ужесточение ответственности

Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал народным депутатам одобрить законопроект №4651. Документ предусматривает возвращение тюремного заключения за ложь в декларации.

Перед вторым чтением комитет внес в текст законопроекта несколько изменений. Например, депутаты согласовали правку, по которой ложь в декларации относится не к коррупционным, а к правонарушениям, связанным с коррупцией.

"В целом текст законопроекта остался таким, за который проголосовали в первом чтении. Касательно замечания Венецианской комиссии о переподаче чиновниками деклараций, этим должен заниматься профильный комитет - по вопросам антикоррупционной политики", - добавили в монобольшинстве.