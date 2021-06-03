Рада повернула в'язницю за брехню у деклараціях

"За" проголосували 307 нардепів.

Закон вносить зміни до статті 366-2 Кримінального кодексу. Для депутатів, держслужбовців і представників органів місцевого самоврядування передбачили обмеження волі на строк до 2 років і штраф від 3000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо зазначені особи не внесли в декларації активи і нерухомість на суму від 500 до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Якщо ж вартість незадекларованого буде понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, то депутату, держслужбовцю або представнику органів місцевого самоврядування загрожує 2 роки в'язниці або штраф від 4000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Зміни до статті 366-3 Кримінального кодексу посилюють відповідальність за неподання декларації держслужбовцями та представниками органів місцевої влади. У разі доведення провини зазначені особи можуть отримати до двох років тюремного ув'язнення.

У законі прописано, що особа, яка вчинила кримінальні правопорушення за вище вказаними статтями, не зможе бути звільнена від кримінальної відповідальності. Навіть у разі, якщо після вчинення правопорушення вона щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.