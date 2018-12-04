Рада повернула у комітет закон щодо захисту українців від неякісних продуктів харчування

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

Для прийняття закону за основу у сесійній залі не вистачило голосів

Верховна рада відправила на повторне перше читання у профільний комітет законопроект №8464 "Про внесення змін до закону "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення". Таке рішення підтримали 233 парламентарі, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, для прийняття закону за основу у сесійній залі не вистачило голосів.

У пояснювальній записці підкреслюється, що метою закону є приведення санітарного законодавства у відповідність до визначеної у 2014 році концепції реформування системи центральних органів виконавчої влади та запровадження ефективного та економного ризик-орієнтованого підходу у здійснені державного нагляду.

Законопроектом планувалося ліквідувати монополію Державної санітарно-епідеміологічної служби на:

створення і затвердження державних медико-санітарних нормативів і правил;

дозвільну систему в сфері санітарно-епідемічного благополуччя;

держнагляд (контроль) у сфері санітарно-епідемічного благополуччя.

У документі пропонувалися механізми більшої спроможності органів влади реагувати на загрози санітарно-епідемічному благополуччю, зокрема законодавчо врегульовувалися питання додаткових протиепідемічних щеплень, можливості забезпечення імунобіологічними препаратами в екстреному порядку тощо.

Крім того, передбачалося врегулювати конкретні повноваження органів місцевого самоврядування щодо забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя відповідно до закону "Про місцеве самоврядування".

"Законопроект створює умови безперешкодного доступу суспільства і органів влади до актуальної інформації про санітарно-епідемічну ситуацію та загрози санітарно-епідемічному благополуччю, врегульовує питання нормативного забезпечення режимів надзвичайного стану, спеціальних заходів і засобів з точки зору допустимого впливу на здоров'я", - підкреслюють автори у пояснювальній записці.

Нагадаємо, спікер ВР Андрій Парубій прогнозував, що Рада проголосує за законопроект №8464 орієнтовно о 16:15 на вечірньому засіданні парламенту. Додамо, що профільний комітет рекомендував прийняти документ за основу у першому читанні.

Як писало РБК-Україна раніше, у липні нардепи прийняли за основу законопроект №8450 "Про інформацію для споживачів про харчові продукти". Документ повинен уніфікувати правила надання споживачам інформації про харчові продукти.

Додамо також, у травні Рада прийняла у першому читанні законопроект №3871 "Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони використання пальмової олії у виробництві харчових продуктів".