Рада повернула у комітет закон щодо захисту українців від неякісних продуктів харчування

Для прийняття закону за основу у сесійній залі не вистачило голосів
Верховна рада відправила на повторне перше читання у профільний комітет законопроект №8464 "Про внесення змін до закону "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення". Таке рішення підтримали 233 парламентарі, передає кореспондент РБК-Україна.
Так, для прийняття закону за основу у сесійній залі не вистачило голосів.
У пояснювальній записці підкреслюється, що метою закону є приведення санітарного законодавства у відповідність до визначеної у 2014 році концепції реформування системи центральних органів виконавчої влади та запровадження ефективного та економного ризик-орієнтованого підходу у здійснені державного нагляду.
Законопроектом планувалося ліквідувати монополію Державної санітарно-епідеміологічної служби на:
У документі пропонувалися механізми більшої спроможності органів влади реагувати на загрози санітарно-епідемічному благополуччю, зокрема законодавчо врегульовувалися питання додаткових протиепідемічних щеплень, можливості забезпечення імунобіологічними препаратами в екстреному порядку тощо.
Крім того, передбачалося врегулювати конкретні повноваження органів місцевого самоврядування щодо забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя відповідно до закону "Про місцеве самоврядування".
"Законопроект створює умови безперешкодного доступу суспільства і органів влади до актуальної інформації про санітарно-епідемічну ситуацію та загрози санітарно-епідемічному благополуччю, врегульовує питання нормативного забезпечення режимів надзвичайного стану, спеціальних заходів і засобів з точки зору допустимого впливу на здоров'я", - підкреслюють автори у пояснювальній записці.
Нагадаємо, спікер ВР Андрій Парубій прогнозував, що Рада проголосує за законопроект №8464 орієнтовно о 16:15 на вечірньому засіданні парламенту. Додамо, що профільний комітет рекомендував прийняти документ за основу у першому читанні.
Як писало РБК-Україна раніше, у липні нардепи прийняли за основу законопроект №8450 "Про інформацію для споживачів про харчові продукти". Документ повинен уніфікувати правила надання споживачам інформації про харчові продукти.
Додамо також, у травні Рада прийняла у першому читанні законопроект №3871 "Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони використання пальмової олії у виробництві харчових продуктів".