Рада вдруге за місяць збільшила видатки бюджету: на що підуть 40 млрд гривень

Верховна Рада України 20 серпня ухвалила зміни до державного бюджету. Зміни стосуються переважним чином невійськових видатків на загальну суму в 40 мільярдів гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис народного депутата України Роксолани Підласи та прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.
За її словами, збільшення видатків державного бюджету буде розподілено за наступними статтями:
Підласа додала, що додаткові видатки збалансовано за рахунок скорочення інших, невійськових видатків. В тому числі за рахунок скорочення обслуговування державного боргу України на 33,6 млрд гривень, а також переспрямування 8 млрд гривень з бюджету Києва до загального державного бюджету.
Прем'єр-міністр Юлія Свириденко прокоментувала зміни до бюджету, подякувавши депутатам за швидке ухвалення.
"Додаткові кошти спрямуємо на пріоритетні невійськові напрями - ліки для онкохворих та пацієнтів з важкими захворюваннями, харчування школярів 1-4 класів у всіх областях та учнів 5-11 класів у прифронтових територіях, розвиток військових ліцеїв, підтримку виробників defense tech, допомогу ветеранам і житло для ВПО", - підтвердила вона.
Нагадаємо, що 31 липня Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету про збільшення видатків на безпеку та оборону на 412,4 млрд гривень. Законом збільшили видатки на Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, Службу безпеки України та інші державні безпекові органи.
Зазначимо, що український Мінфін уже схиляється до того, щоб закласти в проєкт бюджету-2026 сценарій продовження війни та підвищених витрат. Планується, що видатку будуть як мінімум на рівні 2025 року.