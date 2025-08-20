Рада вдруге за місяць збільшила видатки бюджету: на що підуть 40 млрд гривень

За її словами, збільшення видатків державного бюджету буде розподілено за наступними статтями:

25,5 млрд гривень - поповнення резервного фонду держбюджету (непередбачувані військові та гуманітарні видатки). З цих грошей 8 млрд гривень можуть спрямувати на підтримку Укрзалізниці.

4,3 млрд гривень для Міністерства цифрової трансформації, в тому числі 1,4 млрд гривень - на програму для закупівлі спеціальної техніки, дронів та обладнання для тестування в бойових умовах, 2,8 млрд гривень - на гранти для розвитку виробництва у сфері Defense Tech.

4,6 млрд гривень - на харчування учнів початкових класів в усіх областях України та учнів 5-11 класів на прифронтових територіях.

3,2 млрд гривень - придбання лікарських засобів для лікування коштом держави пацієнтів з онкологічними захворюваннями, вірусними гепатитами, рідкісними орфанними захворюваннями, гемофілією тощо.

1,5 млрд гривень - відійде місцевим бюджетам для розбудови мережі військових ліцеїв, які забезпечують патріотичне виховання дітей.

1,2 млрд гривень - підтримка ветеранів війни і їхніх родин.

Окреме рішення для підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) - мільярд гривень передадуть на будівництво нового житла, або реконструкцію існуючих приміщень.

Підласа додала, що додаткові видатки збалансовано за рахунок скорочення інших, невійськових видатків. В тому числі за рахунок скорочення обслуговування державного боргу України на 33,6 млрд гривень, а також переспрямування 8 млрд гривень з бюджету Києва до загального державного бюджету.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко прокоментувала зміни до бюджету, подякувавши депутатам за швидке ухвалення.

"Додаткові кошти спрямуємо на пріоритетні невійськові напрями - ліки для онкохворих та пацієнтів з важкими захворюваннями, харчування школярів 1-4 класів у всіх областях та учнів 5-11 класів у прифронтових територіях, розвиток військових ліцеїв, підтримку виробників defense tech, допомогу ветеранам і житло для ВПО", - підтвердила вона.