Рада второй раз за месяц увеличила расходы бюджета: на что пойдут 40 млрд гривен

Верховная Рада Украины 20 августа приняла изменения в государственный бюджет. Изменения касаются преимущественным образом невоенных расходов на общую сумму в 40 миллиардов гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата Украины Роксоланы Пидласы и премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
По ее словам, увеличение расходов государственного бюджета будет распределено по следующим статьям:
Пидласа добавила, что дополнительные расходы сбалансированы за счет сокращения других, невоенных расходов. В том числе за счет сокращения обслуживания государственного долга Украины на 33,6 млрд гривен, а также перенаправления 8 млрд гривен из бюджета Киева в общий государственный бюджет.
Премьер-министр Юлия Свириденко прокомментировала изменения в бюджет, поблагодарив депутатов за быстрое принятие.
"Дополнительные средства направим на приоритетные невоенные направления - лекарства для онкобольных и пациентов с тяжелыми заболеваниями, питание школьников 1-4 классов во всех областях и учеников 5-11 классов в прифронтовых территориях, развитие военных лицеев, поддержку производителей defense tech, помощь ветеранам и жилье для ВПЛ", - подтвердила она.
Напомним, что 31 июля Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет об увеличении расходов на безопасность и оборону на 412,4 млрд гривен. Законом увеличили расходы на Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Службу безопасности Украины и другие государственные органы безопасности.
Отметим, что украинский Минфин уже склоняется к тому, чтобы заложить в проект бюджета-2026 сценарий продолжения войны и повышенных расходов. Планируется, что расходы будут как минимум на уровне 2025 года.