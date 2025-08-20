Рада второй раз за месяц увеличила расходы бюджета: на что пойдут 40 млрд гривен

По ее словам, увеличение расходов государственного бюджета будет распределено по следующим статьям:

25,5 млрд гривен - пополнение резервного фонда госбюджета (непредвиденные военные и гуманитарные расходы). Из этих денег 8 млрд гривен могут направить на поддержку Укрзализныци.

4,3 млрд гривен для Министерства цифровой трансформации, в том числе 1,4 млрд гривен - на программу для закупки специальной техники, дронов и оборудования для тестирования в боевых условиях, 2,8 млрд гривен - на гранты для развития производства в сфере Defense Tech.

4,6 млрд гривен - на питание учащихся начальных классов во всех областях Украины и учащихся 5-11 классов на прифронтовых территориях.

3,2 млрд гривен - приобретение лекарственных средств для лечения за счет государства пациентов с онкологическими заболеваниями, вирусными гепатитами, редкими орфанными заболеваниями, гемофилией и тому подобное.

1,5 млрд гривен - отойдет местным бюджетам для развития сети военных лицеев, которые обеспечивают патриотическое воспитание детей.

1,2 млрд гривен - поддержка ветеранов войны и их семей.

Отдельное решение для поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) - миллиард гривен передадут на строительство нового жилья, или реконструкцию существующих помещений.

Пидласа добавила, что дополнительные расходы сбалансированы за счет сокращения других, невоенных расходов. В том числе за счет сокращения обслуживания государственного долга Украины на 33,6 млрд гривен, а также перенаправления 8 млрд гривен из бюджета Киева в общий государственный бюджет.

Премьер-министр Юлия Свириденко прокомментировала изменения в бюджет, поблагодарив депутатов за быстрое принятие.

"Дополнительные средства направим на приоритетные невоенные направления - лекарства для онкобольных и пациентов с тяжелыми заболеваниями, питание школьников 1-4 классов во всех областях и учеников 5-11 классов в прифронтовых территориях, развитие военных лицеев, поддержку производителей defense tech, помощь ветеранам и жилье для ВПЛ", - подтвердила она.