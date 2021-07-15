Рада ужесточила ответственность за жестокое обращение с животными

применение эвтаназии для регулирования численности бездомных животных;
контрабанду диких животных;
фотоуслуги с дикими животными;
пропаганду жестокого обращения с животными;
бить, убивать, травить и калечить бездомных животных;
попрошайничать с животными;
содержание диких крупных животных в заведениях общественного питания и других неприспособленных для этого местах;
замуровывание животных в подвальных помещениях;
оставлять животных в салоне автомобиля при температуре воздуха свыше +20 или ниже -5 градусов.
Документ также усиливает меры для борьбы с браконьерством, права местных советов по вопросам защиты животных от жестокого обращения, а также совершенствует правила обращения с животными в сельском хозяйстве.
В то же время этот законопроект вводит:
админответственность за жестокое обращение с животными с 16 лет;
уголовную ответственность за жестокое обращение с животными с 14 лет;
возможность временного изъятия животных полицией;
конфискацию животных в случаях жесткого обращения;
лишение права содержать животных в течение 5 лет;
обязательное проведение экспертизы для установления причин смерти животного.