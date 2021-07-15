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Рада ужесточила ответственность за жестокое обращение с животными

Автор: Дмитрий Левицкий

Парламент на сегодняшнем заседании принял законопроект №2351 о защите животных. Документ, в частности, усиливает ответственность за жестокое обращение с животными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный портал ВР.

Принятый народными депутатами законопроект запрещает:

  • применение эвтаназии для регулирования численности бездомных животных;
  • контрабанду диких животных;
  • фотоуслуги с дикими животными;
  • пропаганду жестокого обращения с животными;
  • бить, убивать, травить и калечить бездомных животных;
  • попрошайничать с животными;
  • содержание диких крупных животных в заведениях общественного питания и других неприспособленных для этого местах;
  • замуровывание животных в подвальных помещениях;
  • оставлять животных в салоне автомобиля при температуре воздуха свыше +20 или ниже -5 градусов.

Документ также усиливает меры для борьбы с браконьерством, права местных советов по вопросам защиты животных от жестокого обращения, а также совершенствует правила обращения с животными в сельском хозяйстве.

В то же время этот законопроект вводит:

  • админответственность за жестокое обращение с животными с 16 лет;
  • уголовную ответственность за жестокое обращение с животными с 14 лет;
  • возможность временного изъятия животных полицией;
  • конфискацию животных в случаях жесткого обращения;
  • лишение права содержать животных в течение 5 лет;
  • обязательное проведение экспертизы для установления причин смерти животного.
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животныенаказаниеответственностьЗаконВерховная рада