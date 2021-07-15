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Рада посилила відповідальність за жорстоке поводження з тваринами

Автор: Дмитро Левицький

Парламент на сьогоднішньому засіданні ухвалив законопроект №2351 про захист тварин. Документ, зокрема, посилює відповідальність за жорстоке поводження з тваринами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний портал ВР.

Ухвалений народними депутатами законопроект забороняє:

  • застосування евтаназії для регулювання чисельності безпритульних тварин;
  • контрабанду диких тварин;
  • фотопослуги з дикими тваринами;
  • пропаганду жорстокого поводження з тваринами;
  • бити, вбивати, труїти і калічити безпритульних тварин;
  • жебракувати з тваринами;
  • утримання диких великих тварин в закладах громадського харчування та інших непристосованих для цього місцях;
  • замуровування тварин у підвальних приміщеннях;
  • залишати тварин в салоні автомобілю при температурі повітря понад +20 або нижчій -5 градусів.

Документ також посилює заходи для боротьби за браконьєрством, права місцевих рад з питань захисту тварин від жорстокого поводження, а також вдосконалює правила поводження з тваринами в сільському господарстві.

Водночас цей законопроект запроваджує:

  • адмінвідповідальність за жорстоке поводження з тваринами з 16 років;
  • кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами з 14 років;
  • можливість тимчасового вилучення тварин поліцією;
  • конфіскацію тварин у випадках жорсткого поводження;
  • позбавлення права утримувати тварин протягом 5 років;
  • обовязкове проведення експертизи для встановлення причин смерті тварини.
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