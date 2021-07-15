Рада посилила відповідальність за жорстоке поводження з тваринами

застосування евтаназії для регулювання чисельності безпритульних тварин;
контрабанду диких тварин;
фотопослуги з дикими тваринами;
пропаганду жорстокого поводження з тваринами;
бити, вбивати, труїти і калічити безпритульних тварин;
жебракувати з тваринами;
утримання диких великих тварин в закладах громадського харчування та інших непристосованих для цього місцях;
замуровування тварин у підвальних приміщеннях;
залишати тварин в салоні автомобілю при температурі повітря понад +20 або нижчій -5 градусів.
Документ також посилює заходи для боротьби за браконьєрством, права місцевих рад з питань захисту тварин від жорстокого поводження, а також вдосконалює правила поводження з тваринами в сільському господарстві.
Водночас цей законопроект запроваджує:
адмінвідповідальність за жорстоке поводження з тваринами з 16 років;
кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами з 14 років;
можливість тимчасового вилучення тварин поліцією;
конфіскацію тварин у випадках жорсткого поводження;
позбавлення права утримувати тварин протягом 5 років;
обовязкове проведення експертизи для встановлення причин смерті тварини.