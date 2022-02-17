Рада уволила Сенниченко с должности главы Фонда госимущества

Верховная рада уволила Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда государственного имущества Украины. Ранее он написал заявление об отставке по собственному желанию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания.
Депутаты одобрили соответствующий проект постановления. "За" проголосовали 318 парламентариев.
18 сентября 2019 года Кабинет министров Украины назначил Дмитрия Сенниченко главой Фонда государственного имущества (ФГИ), уволив с этой должности Виталия Трубарова.
Дмитрия Сенниченко начал карьеру экономистом в Национальном банке Украины, работал в службе премьер-министра Украины и советником главы подкомитета Верховной Рады Украины по вопросам банковской и финансовой деятельности.
Также руководил международными инвестиционно-девелоперскими и консалтинговыми компаниями, специализирующаяся на инвестициях в недвижимости и инфраструктуре.
Кроме того, на должности директора по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой осуществлял корпоратизацию и реформу ПАО "Укрпочта".
Напомним, ранее Сенниченко уже заявлял о своей отставке. Причиной увольнения он назвал то, что после назначения в 2019 году он "ставил себе планку - два года".
Отметим, 27 января Верховная рада голосовала за увольнение Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда государственного имущества, но для его отставки тогда не хватило трех голосов.