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Рада уволила Сенниченко с должности главы Фонда госимущества

Автор: Мария Кучерявец

Верховная рада уволила Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда государственного имущества Украины. Ранее он написал заявление об отставке по собственному желанию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания.

Депутаты одобрили соответствующий проект постановления. "За" проголосовали 318 парламентариев.

Что известно о Сенниченко

18 сентября 2019 года Кабинет министров Украины назначил Дмитрия Сенниченко главой Фонда государственного имущества (ФГИ), уволив с этой должности Виталия Трубарова.

Дмитрия Сенниченко начал карьеру экономистом в Национальном банке Украины, работал в службе премьер-министра Украины и советником главы подкомитета Верховной Рады Украины по вопросам банковской и финансовой деятельности.

Также руководил международными инвестиционно-девелоперскими и консалтинговыми компаниями, специализирующаяся на инвестициях в недвижимости и инфраструктуре.

Кроме того, на должности директора по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой осуществлял корпоратизацию и реформу ПАО "Укрпочта".

Напомним, ранее Сенниченко уже заявлял о своей отставке. Причиной увольнения он назвал то, что после назначения в 2019 году он "ставил себе планку - два года".

Отметим, 27 января Верховная рада голосовала за увольнение Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда государственного имущества, но для его отставки тогда не хватило трех голосов.

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ФГИУВерховная рада