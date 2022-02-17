Рада звільнила Сенниченка з посади голови Фонду держмайна

Верховна рада звільнила Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду державного майна України. Раніше він написав заяву про відставку за власним бажанням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання.
Депутати схвалили відповідний проект постанови. "За" проголосували 318 парламентарів.
18 вересня 2019 року Кабінет міністрів України призначив Дмитра Сенниченка головою Фонду державного майна (ФДМ), звільнивши з цієї посади Віталія Трубарова.
Дмитра Сенниченко розпочав кар’єру економістом в Національному банку України, працював у службі прем'єр-міністра України та радником голови підкомітету Верховної Ради України з питань банківської та фінансової діяльності.
Також керував міжнародними інвестиційно-девелоперськими та консалтинговими компаніями, що спеціалізується на інвестиціях у нерухомість та інфраструктуру.
Крім того, на посаді директора з управління нерухомим майном та інфраструктурою здійснював корпоратизацію та реформу ПАТ "Укрпошта".
Нагадаємо, раніше Сенниченко вже заявляв про свою відставку. Причиною звільнення він назвав те, що після призначення у 2019 році він "ставив собі планку - два роки".
Зазначимо, 27 січня Верховна рада голосувала за звільнення Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду державного майна, але для його відставки тоді не вистачило трьох голосів.