Рада звільнила Сенниченка з посади голови Фонду держмайна

Верховна рада звільнила Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду державного майна України. Раніше він написав заяву про відставку за власним бажанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання.

Депутати схвалили відповідний проект постанови. "За" проголосували 318 парламентарів.

Що відомо про Сенниченка

18 вересня 2019 року Кабінет міністрів України призначив Дмитра Сенниченка головою Фонду державного майна (ФДМ), звільнивши з цієї посади Віталія Трубарова.

Дмитра Сенниченко розпочав кар’єру економістом в Національному банку України, працював у службі прем'єр-міністра України та радником голови підкомітету Верховної Ради України з питань банківської та фінансової діяльності.

Також керував міжнародними інвестиційно-девелоперськими та консалтинговими компаніями, що спеціалізується на інвестиціях у нерухомість та інфраструктуру.

Крім того, на посаді директора з управління нерухомим майном та інфраструктурою здійснював корпоратизацію та реформу ПАТ "Укрпошта".