ru ua
Чт, 17 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Рада звільнила Сенниченка з посади голови Фонду держмайна

Новость на русском →
Київ, Четвер 17 лютого 2022 11:07
Рада звільнила Сенниченка з посади голови Фонду держмайна Фото: голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко (privatization.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Верховна рада звільнила Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду державного майна України. Раніше він написав заяву про відставку за власним бажанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання.

Депутати схвалили відповідний проект постанови. "За" проголосували 318 парламентарів.Рада звільнила Сенниченка з посади голови Фонду держмайна

Що відомо про Сенниченка

18 вересня 2019 року Кабінет міністрів України призначив Дмитра Сенниченка головою Фонду державного майна (ФДМ), звільнивши з цієї посади Віталія Трубарова.

Дмитра Сенниченко розпочав кар’єру економістом в Національному банку України, працював у службі прем'єр-міністра України та радником голови підкомітету Верховної Ради України з питань банківської та фінансової діяльності.

Також керував міжнародними інвестиційно-девелоперськими та консалтинговими компаніями, що спеціалізується на інвестиціях у нерухомість та інфраструктуру.

Крім того, на посаді директора з управління нерухомим майном та інфраструктурою здійснював корпоратизацію та реформу ПАТ "Укрпошта".

Нагадаємо, раніше Сенниченко вже заявляв про свою відставку. Причиною звільнення він назвав те, що після призначення у 2019 році він "ставив собі планку - два роки".

Зазначимо, 27 січня Верховна рада голосувала за звільнення Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду державного майна, але для його відставки тоді не вистачило трьох голосів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФДМУ Верховна рада
NEWS
Виплати індексують на 14% ще одній категорії українців: кому додадуть 650 гривень
Виплати індексують на 14% ще одній категорії українців: кому додадуть 650 гривень
DAILY
Олексій Резніков: Мета Кремля – не Україна, вони хочуть, щоб світу стало страшно
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Олексій Резніков: Мета Кремля – не Україна, вони хочуть, щоб світу стало страшно