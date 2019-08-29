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Рада уволила Кабмин Гройсмана

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Рада приняла решение для смены правительства

На заседании Верховной рады Украины 29 августа народные депутаты уволили Кабинет министров Владимира Грйосмана. Соответствующее решение поддержали 372 нардепа, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, Кабинет министров Гройсмана сложил полномочия после торжественного заседания Верховной рада и начала пленарной сессии. В то же время его правительство фактически продолжало исполнять обязанности до утверждения нового состава Кабмина.

Таким образом, парламент уволил:

  • премьер-министра Владимира Гройсмана;
  • вице-премьеров Степана Кубива, Геннадия Зубко, Вячеслава Кириленко, Владимира Кистиона, Павла Розенко и Иванну Климпуш-Цинцадзе;
  • министра внутренних дел Арсена Авакова;
  • министра образования и науки Лилию Гриневич;
  • министра финансов Оксану Маркарову;
  • министра молодежи и спорта Игоря Жданова;
  • министра иностранных дел Павла Климкина;
  • министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика;
  • министра культуры Евгения Нищука;
  • министра инфраструктуры Владимира Омеляна;
  • министра юстиции Павла Петренко;
  • министра обороны Степана Полторака;
  • министра социальной политики Андрея Реву;
  • министра Кабинета министров Александра Саенко;
  • министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака;
  • министра информационной политики Юрия Стеця;
  • министра по делам ветеранов Ирину Фриз;
  • министра по вопросам внутренне перемещенных лиц и временно оккупированных территорий Вадима Черныша.

Отметим, сегодня Верховная рада Украины уже успела проголосовать за состав нового Кабинета министров. В частности, премьер-министром стал Алексей Гончарук, министром обороны - Андрей Загороднюк, министром иностранных дел - Вадим Пристайко и т. д. В то же время Оксана Маркарова и Арсен Аваков сохранят должности в новом правительстве.

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