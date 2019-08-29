Рада уволила Кабмин Гройсмана

Рада приняла решение для смены правительства
На заседании Верховной рады Украины 29 августа народные депутаты уволили Кабинет министров Владимира Грйосмана. Соответствующее решение поддержали 372 нардепа, передает корреспондент РБК-Украина.
Отметим, Кабинет министров Гройсмана сложил полномочия после торжественного заседания Верховной рада и начала пленарной сессии. В то же время его правительство фактически продолжало исполнять обязанности до утверждения нового состава Кабмина.
Таким образом, парламент уволил:
- премьер-министра Владимира Гройсмана;
- вице-премьеров Степана Кубива, Геннадия Зубко, Вячеслава Кириленко, Владимира Кистиона, Павла Розенко и Иванну Климпуш-Цинцадзе;
- министра внутренних дел Арсена Авакова;
- министра образования и науки Лилию Гриневич;
- министра финансов Оксану Маркарову;
- министра молодежи и спорта Игоря Жданова;
- министра иностранных дел Павла Климкина;
- министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика;
- министра культуры Евгения Нищука;
- министра инфраструктуры Владимира Омеляна;
- министра юстиции Павла Петренко;
- министра обороны Степана Полторака;
- министра социальной политики Андрея Реву;
- министра Кабинета министров Александра Саенко;
- министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака;
- министра информационной политики Юрия Стеця;
- министра по делам ветеранов Ирину Фриз;
- министра по вопросам внутренне перемещенных лиц и временно оккупированных территорий Вадима Черныша.
Отметим, сегодня Верховная рада Украины уже успела проголосовать за состав нового Кабинета министров. В частности, премьер-министром стал Алексей Гончарук, министром обороны - Андрей Загороднюк, министром иностранных дел - Вадим Пристайко и т. д. В то же время Оксана Маркарова и Арсен Аваков сохранят должности в новом правительстве.