Рада звільнила Кабмін Гройсмана

Рада прийняла рішення для зміни уряду
На засіданні Верховної ради України 29 серпня народні депутати звільнили Кабінет міністрів Володимира Грйосмана. Відповідне рішення підтримали 372 нардепи, передає кореспондент РБК-Україна.
Відзначимо, Кабінет міністрів Гройсмана склав повноваження після урочистого засідання Верховної рада і початку пленарної сесії. У той же час його уряд фактично продовжувало виконувати обов'язки до затвердження нового складу Кабміну.
Таким чином, парламент звільнив:
- прем'єр-міністра Володимира Гройсмана;
- віце-прем'єрів Степана Кубіва, Геннадія Зубка, В'ячеслава Кириленка, Володимира Кістіона, Павла Розенка і Іванну Климпуш-Цинцадзе;
- міністра внутрішніх справ Арсена Авакова;
- міністра освіти і науки Лілію Гриневич;
- міністра фінансів Оксану Маркарова;
- міністра молоді та спорту Ігоря Жданова;
- міністра закордонних справ Павла Клімкіна;
- міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика;
- міністра культури Євгена Нищука;
- міністра інфраструктури Володимира Омеляна;
- міністра юстиції Павла Петренка;
- міністра оборони Степана Полторака;
- міністра соціальної політики Андрія Реву;
- міністра Кабінету міністрів Олександра Саєнка;
- міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака;
- міністра інформаційної політики Юрія Стеця;
- міністра у справах ветеранів Ірину Фриз;
- міністра з питань внутрішньо переміщених осіб і тимчасово окупованих територій Вадима Черниша.
Відзначимо, сьогодні Верховна рада України вже встигла проголосувати за склад нового Кабінету міністрів. Зокрема, прем'єр-міністром став Олексій Гончарук, міністром оборони - Андрій Загороднюк, міністром закордонних справ - Вадим Пристайко і т. д. У той же час Оксана Маркарова і Арсен Аваков збережуть посади в новому уряді.