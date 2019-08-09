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Суд обязал НАБУ открыть уголовное производство против главы СБУ Грицака

Новости » Политика    09.08.2019 - 12:46
Суд обязал НАБУ открыть уголовное производство против главы СБУ Грицака
Фото: Василий Грицак (flickr.com/securityserviceofukraine)

Кроме Грицака также речь идет о высокопоставленных сотрудниках правоохранительных органов

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство против главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака. Об этом говорится в решении суда от 2 августа 2019 года, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

Кроме того, этим решением суд обязывает НАБУ открыть уголовные производства против первого заместителя главы СБУ и ряда высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов. Речь идет о первом заместителе главы - начальнике Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ, прокуроре прокуратуры Волынской области, заместителе прокурора области и прокуроре Волынской области, начальнике Главного следственного управления, заместителе начальника Главного следственного управления, начальнике следственного управления ГУ НП в Волынской области, заместителе начальника СУ ГУ НП в Волынской области.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную раду представление об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел, Степана Полторака - с должности министра обороны. Третье представление касалось увольнения Василия Грицака с должности главы Службы безопасности Украины.

В то же время, 6 июня Верховная рада Украины отказалась увольнять министра обороны Украины Степана Полторака и главу Службы безопасности Украины Василия Грицака.

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