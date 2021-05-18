Рада уволила главу Минэкономики

Верховная рада уволила министра развития экономики Игоря Петрашко. Ранее министр написал заявление об отставке по собственному желанию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
Депутаты одобрили соответсвующий проект постановления. "За" проголосовали 280 нардепов.
Напомним, ранее спикер парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания ВР. Внеочередное решили провести, чтобы рассмотреть кадровые вопросы.
Так, в прошлую пятницу, 14 мая, Петрашко и Криклий подали заявления об отставке по собственному желанию.
Как писало РБК-Украина в материале "Отставки в Кабмине. Почему команда Зеленского увольняет троих министров", министров инфраструктуры и экономики Владислава Криклия и Игоря Петрашко 14 мая попросил уйти в отставку президент Владимир Зеленский. Они согласились с главой государства и написали заявления об отставке по собственному желанию.
Также мы писали о том, что причиной отставки министров стало большое количество вопросов к их работе со стороны президента и премьер-министра.