Рада уволила главу Минэкономики

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Напомним, ранее спикер парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания ВР. Внеочередное решили провести, чтобы рассмотреть кадровые вопросы.

Так, в прошлую пятницу, 14 мая, Петрашко и Криклий подали заявления об отставке по собственному желанию.

Как писало РБК-Украина в материале "Отставки в Кабмине. Почему команда Зеленского увольняет троих министров", министров инфраструктуры и экономики Владислава Криклия и Игоря Петрашко 14 мая попросил уйти в отставку президент Владимир Зеленский. Они согласились с главой государства и написали заявления об отставке по собственному желанию.

Также мы писали о том, что причиной отставки министров стало большое количество вопросов к их работе со стороны президента и премьер-министра.