Сегодня Рада рассмотрит увольнение трех министров. Разумков созвал заседание
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков созвал внеочередное заседание парламента. Рассмотрят отставки министра инфраструктуры Владислава Криклия, экономики Игоря Петрашко и здравоохранения Максима Степанова.
Об этом Разумков сообщил в Faсebook.
Заседание пройдет в 16: 00.
"Подписал распоряжение о проведении сегодня внеочередного заседания в 16:00. На нем рассмотрим три вопроса: об увольнении министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства; об увольнении министра инфраструктуры; об увольнении министра здравоохранения", - написал Разумков.
Напомним, по информации РБК-Украина, Криклий и Петрашко написали заявления после того, как их об этом попросил президент Владимир Зеленский.
Как известно, Степанов отказался уходить с поста добровольно.
РБК-Украина писало, что на заседании фракции "Слуги народа" в Верховной Раде кандидатом на пост главы Минздрава вместо Максима Степанова утвердили главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.