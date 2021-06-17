ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Рада увеличила территорию одного из городов Украины

Новина українською →
Миргород, Четверг 17 июня 2021 13:52
Рада увеличила территорию одного из городов Украины Фото: Рада увеличила территорию города Миргород (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада увеличила территорию Миргорода Полтавской области. Народные депутаты одобрили соответствующий проект постановления №5487.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 293 нардепа.

Территорию города Миргород Полтавской области увеличили на 1398,91 гектара земель и утвердили его территорию общей площадью 4265,05 гектара земель.

Напомним, ранее комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, региональной политики и градостроительства рекомендовал парламенту принять это постановление.

Кроме того, Раде рекомендуют увеличить территорию города Ильинцы Винницкой области - на 2326 гектаров земель и утвердить территорию общей площадью 3106 гектаров земель.

Границы города Сосновка Львовской области также планируют увеличить на 102,5924 гектара земель и утвердить его территорию общей площадью 300,5924 гектара земель.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров одобрил соответствующие постановления на своем заседании в начале мая.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная Рада Миргород
NEWS
Третий день в Украине более 1 тысячи новых случаев коронавируса
Третий день в Украине более 1 тысячи новых случаев коронавируса
DAILY
Испытательный срок. Чем закончился саммит Путина и Байдена в Женеве
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Испытательный срок. Чем закончился саммит Путина и Байдена в Женеве