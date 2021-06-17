Рада збільшила територію одного з міст України
Верховна рада збільшила територію Миргорода Полтавської області. Народні депутати схвалили відповідний проект постанови №5487.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
"За" проголосували 293 нардепи.
Територію міста Миргород Полтавської області збільшили на 1398,91 гектара земель і затвердили його територію загальною площею 4265,05 гектара земель.
Нагадаємо, раніше комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіональної політики та містобудування рекомендував парламенту прийняти цю постанову.
Крім того, Раді рекомендують збільшити територію міста Іллінці Вінницької області - на 2326 гектарів земель і затвердити територію загальною площею 3106 гектарів земель.
Межі міста Соснівка Львівської області також планують збільшити на 102,5924 гектара земель і затвердити його територію загальною площею 300,5924 гектара земель.
Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів схвалив відповідні постанови на своєму засіданні на початку травня.