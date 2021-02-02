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Рада увеличила размер помощи тяжелобольным детям

Украина, Вторник 02 февраля 2021 14:20
Рада увеличила размер помощи тяжелобольным детям
Фото: деньги (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине увеличат размер помощи тяжелобольным детям. Верховная рада приняла соответствующий законопроект №2024 во втором чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 345 парламентариев.

Сейчас такая помощь выплачивается 691 ребенку.

Согласно закону, помощь для тяжелобольных детей выплачивается в размере двух прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста.

Ранее размер пособия был установлен на уровне прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Напомним, в конце декабря 2020 года комитет рекомендовал парламенту принять соответствующий законопроект №2024 во втором чтении.

Как писало РБК-Украина, нардепы в начале ноября приняли за основу законопроект №2024, которым увеличивается размер помощи тяжелобольным детям. За него проголосовали 287 парламентариев.

Кроме того, народные депутаты приняли за основу и в целом законопроект, предусматривающий бесплатное питание для детей погибших военнослужащих. Он уже вступил в силу.

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