Рада збільшила розмір допомоги важкохворим дітям

В Україні збільшать розмір допомоги тяжкохворим дітям. Верховна рада прийняла відповідний законопроект №2024 у другому читанні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
"За" проголосували 345 парламентаріїв.
Зараз така допомога виплачується 691 дитині.
Відповідно до закону, допомога для важкохворих дітей виплачується у розмірі двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку.
Раніше розмір допомоги був встановлений на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Закон набирає чинності з 1 січня 2022 року.
Нагадаємо, в кінці грудня 2020 року комітет рекомендував парламенту прийняти відповідний законопроект №2024 у другому читанні.
Як писало РБК-Україна, нардепи на початку листопада прийняли за основу законопроект №2024, яким збільшується розмір допомоги тяжкохворим дітям. За нього проголосували 287 парламентаріїв.
Крім того, народні депутати прийняли за основу і в цілому законопроект, що передбачає безкоштовне харчування для дітей загиблих військовослужбовців. Він уже набрав чинності.