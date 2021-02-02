Рада збільшила розмір допомоги важкохворим дітям

Фото: гроші (Віталій Носач/РБК-Україна)

В Україні збільшать розмір допомоги тяжкохворим дітям. Верховна рада прийняла відповідний законопроект №2024 у другому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 345 парламентаріїв.

Зараз така допомога виплачується 691 дитині.

Відповідно до закону, допомога для важкохворих дітей виплачується у розмірі двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку.

Раніше розмір допомоги був встановлений на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Закон набирає чинності з 1 січня 2022 року.

Нагадаємо, в кінці грудня 2020 року комітет рекомендував парламенту прийняти відповідний законопроект №2024 у другому читанні.

Як писало РБК-Україна, нардепи на початку листопада прийняли за основу законопроект №2024, яким збільшується розмір допомоги тяжкохворим дітям. За нього проголосували 287 парламентаріїв.

Крім того, народні депутати прийняли за основу і в цілому законопроект, що передбачає безкоштовне харчування для дітей загиблих військовослужбовців. Він уже набрав чинності.