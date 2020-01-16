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Рада утвердила план проведения следующей сессии

Новости » Политика     16.01.2020 - 10:32
Рада утвердила план проведения следующей сессии
Фото: Верховная рада Украина (РБК-Украина)

За документ проголосовали 305 нардепов

Верховная рада Украины приняла за основу и в целом проект постановления №2745 "О календарном плане проведения третьей сессии Верховной рады Украины дев'пятого созыва", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 305 нардепов.

В частности, открытие новой сессии запланировано на 4 февраля. В феврале планируется проведение двух недель пленарных заседаний.

Напомним, парламент сегодня рассмотрит законопроект о гражданстве. Также нардепы проголосуют за включение в повестку дня законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс, а также о внесении изменений в госбюджет 2020. Кроме этого, Рада рассмотрит законопроекты о финансовом лизинге, о разведке, о деятельности Службы внешней разведки Украины.

Отметим, сегодня вступил в силу закон о наказании за "кнопкодавство". Такое деяние будет наказываться штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов (от 51 тыс. до 85 тысяч гривен).

Также РБК-Украина писало, что 16 января вступают в силу нормы статьи 32 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которому вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть выполнена только на украинском языке.

Вступил в силу закон о наказании за "кнопкодавство" Рада сегодня рассмотрит законопроект о гражданстве
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