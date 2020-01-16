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Рада затвердила план проведення наступної сесії

Новини » Політика     16.01.2020 - 10:32
Рада затвердила план проведення наступної сесії
Фото: Верховна рада Україна (РБК-Україна)

За документ проголосували 305 нардепів

Верховна рада України прийняла за основу і в цілому проект постанови №2745 "Про календарний план проведення третьої сесії Верховної ради України дев'ятого скликання", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 305 народних депутатів.

Зокрема, відкриття нової сесії заплановано на 4 лютого. У лютому планується проведення двох тижнів пленарних засідань.

Нагадаємо, парламент сьогодні розгляне законопроект про громадянство. Також нардепи проголосують за включення до порядку денного законопроекту про внесення змін в Бюджетний кодекс, а також про внесення змін до держбюджету 2020. Крім цього, Рада розгляне законопроекти про фінансовий лізинг, про розвідку, про діяльність Служби зовнішньої розвідки України.

Зазначимо, що сьогодні набув чинності закон про покарання за "кнопкодавство". Таке діяння буде каратися штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів (від 51 тис. до 85 тисяч гривень).

Також РБК-Україна писало, що 16 січня набирають чинності норми статті 32 закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", згідно з яким вся реклама на телебаченні, радіо, а також в друкованих виданнях повинна бути виконана тільки українською мовою.

Набув чинності закон про покарання за "кнопкодавство" Рада сьогодні розгляне законопроект про громадянство
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