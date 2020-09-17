Рада утвердила комиссию, которая будет выбирать главу САП

В проекте изложен список кандидатов, которых избрали в комиссию:
Елена Бусол (заведующая кафедрой специально-правовых дисциплин Учебно-научного гуманитарного института Таврического национального университета им.Владимира Вернадского, доктор юридических наук);
Андрей Гуджала (управляющий партнер адвокатского объединения "ГуДеГ");
Алексей Дрозд (начальник отдела докторантуры и адъюнктуры Национальной академии внутренних дел, доктор юридических наук, доцент);
Екатерина Коваль (заместитель председателя Союза юристов Украины);
Вячеслав Навроцкий (профессор Украинского католического университета и Львовского государственного университета внутренних дел, член-корреспондент Национальной академии правовых наук, доктор юридических наук);
Богдан Романюк (профессор Национального транспортного университета, кандидат юридических наук, доцент);
Евгений Соболь (заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права Центральноукраинского педагогического университета им. Владимира Винниченко, доктор юридических наук, профессор).