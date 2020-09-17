Рада затвердила комісію, яка буде обирати главу САП

У проекті викладено список кандидатів, яких обрали в комісію:
Олена Бусол (завідувач кафедри спеціально-правових дисциплін Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету ім.Володимира Вернадського, доктор юридичних наук);
Андрій Гуджала (керуючий партнер адвокатського об'єднання "ГуДеГ");
Олексій Дрозд (начальник відділу докторантури і ад'юнктури Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент);
Катерина Коваль (заступник голови Спілки юристів України);
В'ячеслав Навроцький (професор Українського католицького університету та Львівського державного університету внутрішніх справ, член-кореспондент Національної академії правових наук, доктор юридичних наук);
Богдан Романюк (професор Національного транспортного університету, кандидат юридичних наук, доцент);
Євген Соболь (завідувач кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права центральноукраїнським педагогічного університету ім. Володимира Винниченка, доктор юридичних наук, професор).