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Костин является основным претендентом на должность главы САП,- источник

Киев, Четверг 17 сентября 2020 08:17
Костин является основным претендентом на должность главы САП,- источник
Фото: Андрей Костин (РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Новым главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры может стать депутат от "Слуги народа" и глава комитета правовой политики Андрей Костин. Он является основным претендентом.

Об этом сообщает источник РБК-Украина в СН, говорится в материале "Большая перестановка: что власть планирует делать с руководством НАБУ и САП".

До избрания в Раду Костин работал адвокатом в Одессе. РБК-Украина спросило у него, будет ли он участвовать в конкурсе на должность главного антикоррупционного прокурора. На это Костин ответил уклончиво.

"В прессе встречается масса всяких интересных идей. Интересная идея - это всегда повод над ней поразмыслить", - сказал депутат.

Напомним, предыдущий глава ведомства Назар Холодницкий сообщил о своей отставке и опубликовал фото приказа о его увольнении с должности руководителя САП. Холодницкий не объяснил, почему решил уволиться с САП.

Выполняет обязанности главы САП теперь Максим Грищук, который в 2015 году вместе с Холодницким претендовал на должность главы ведомства.

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