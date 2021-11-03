Рада усунула протиріччя в законі про олігархів
Верховна рада усунула суперечності і неузгодженості в проголосованому законопроекті №5599 (закон про олігархів). Це було зроблено відповідно до статті 131 регламенту без переголосування всього закону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Ради 2 листопада, яке транслювалося на Youtube.
Пропозицію комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримали 252 депутати.
Таким чином, вести реєстр олігархів буде Рада національної безпеки і оборони (РНБО), як і наполягали в Офісі президента.
Суть закону
Законом передбачено створення спеціального реєстру, куди будуть вносити олігархів. Для цього вони повинні відповідати трьом з чотирьох критеріїв: участь у політичному житті, значний вплив на ЗМІ, контроль або володіння монополією, а також наявність активів на суму близько 2,3 млрд гривень.
Згідно з остаточною редакцією, визначення олігархів - це прерогатива РНБО, яку очолює президент Володимир Зеленський.
Бізнесмени, які потрапили до реєстру олігархів, будуть зобов'язані подавати електронну декларацію нарівні з чиновниками.
Згідно з законом, особі, визнаній олігархом, та включеній до Реєстру, забороняється: фінансувати партії, бути покупцем у процесі приватизації об'єктів великої приватизації; фінансувати будь-яку політичну агітацію або проведення мітингів чи демонстрацій з політичними вимогами.
Крім того, олігархам і держслужбовцям треба буде звітувати про контакти між собою.
Нагадаємо, 23 вересня, Верховна рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроект №5599 президента Володимира Зеленського в цілому підтримали 279 депутатів.
Після голосування депутати виявили, що проголосована версія містить три взаємовиключні поправки під номером 396, 398, 406. Вони стосуються того, який орган повинен визначати олігархів. Зокрема, одна з цих поправок авторства спікера Дмитра Разумкова пропонувала, що визначати олігархів має не РНБО, як це було в запропонованій профільним комітетом редакції, а спецкомісія при НАЗК. Також була проголосована поправка про те, що реєстр буде вести Антимонопольний комітет.