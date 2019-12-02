Рада может не успеть принять закон о референдуме до 2020

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Разумкова, пока нет окончательного документа по референдуму

Парламент может не успеть принять законопроект о референдуме до Нового года. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, по состоянию на 2 декабря проект о референдуме до сих пор не зарегистрирован в парламенте.

"Разрабатывают пакет документов, связанных с так называемым народовластием. Один из них - это законопроект о референдуме общенациональный, местные референдумы, народное вето... Будет несколько законопроектов. Они будут постепенно попадать в Верховную раду. На сегодня еще нет окончательного документа, который можно будет зарегистрировать и передать на рассмотрение комитетов. Поэтому я не уверен, что до конца этого года этот вопрос можно будет решить ", - заявил Разумков.

Напомним, ранее первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко анонсировал, что закон о рынке земли будет принят в декабре, а о референдуме - в январе-феврале 2020 года.

Как писало РБК-Украина, Разумков анонсировал, что в Верховной раде Украины планируется принять пакет законов о референдуме и народном вето.

Добавим также, первый замглавы парламента Руслан Стефанчук в начале ноября заявлял, что законопроект о народовластии будет внесен в сессионный зал в ближайшие дни. По его словам, в целом в Раде зарегистрировано около 8 проектов, которые касаются народовластия и референдума.