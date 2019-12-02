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Рада може не встигнути ухвалити закон про референдум до 2020

Новини » Політика     02.12.2019 - 13:13
Рада може не встигнути ухвалити закон про референдум до 2020
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Разумкова, наразі немає остаточного документу щодо референдуму

Парламент може не встигнути ухвалити законопроект про референдум до Нового року. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, станом на 2 грудня проект про референдум досі не зареєстрований у парламенті.

"Розробляють пакет документів, пов'язаних з так званим народовладдям. Один з них - це законопроект про референдум загальнонаціональний, місцеві референдуми, народне вето... Буде декілька законопроектів. Вони будуть поступово потрапляти до Верховної ради. Станом на сьогодні ще не має остаточного документу, який можливо буде зареєструвати та передати на розгляд комітетів. Тому я не впевнений, що до кінця цього року це питання можна буде вирішити", - заявив Разумков.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко анонсував, що закон про ринок землі буде прийнятий в грудні, а про референдум - в січні-лютому 2020 року.

Як писало РБК-Україна, Разумков анонсував, що у Верховній Раді України планується прийняти пакет законів про референдум і народному вето.

Додамо також, перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук на початку листопада заявляв, що законопроект про народовладдя буде внесений до сесійної зали в найближчі дні. За його словами, в цілому в Раді зареєстровано близько 8 проектів, які стосуються народовладдя і референдуму.

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Новини України референдумВерховна РадаДмитро Разумков
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