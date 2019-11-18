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Разумков рассказал о планах по законам о референдуме и народном вето

Новости » Политика     18.11.2019 - 15:03
Разумков рассказал о планах по законам о референдуме и народном вето
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Закон о референдуме будут принимать пакетом с другими

В Верховной раде Украины планируется принять пакет законов о референдуме и народном вето. Об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, по вопросу о народовластии не идет речь о каком-то одном варианте референдума.

"Речь идет о пакете законов: общенациональный общегосударственный референдум, местные референдумы, закон о народном вето. Возможно, еще добавятся другие законопроекты, которые, я надеюсь, станут законами. Если это будет общенациональный референдум, там будет один перечень вопросов. Если это будет о местных референдумах, там будет другой перечень вопросов. Поэтому это достаточно глубокая дискуссия", - заявил Разумков.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что референдум о продаже земли иностранцам, по оптимистическому прогнозу, состоится не ранее I полугодия 2020 года.

Также представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук рассказал, что законопроект о народовластии будет внесен в сессионный зал в ближайшие дни. По его словам, в целом в Раде зарегистрировано около 8 проектов, которые касаются народовластия и референдума.

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Новости Украины референдумВерховная РадаДмитрий Разумков
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