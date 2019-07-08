Рада успеет пройти все поправки к новому избирательному кодексу

Верховная рада успевает пройти все поправки к новому избирательному кодексу по открытым спискам за два дня. Об этом заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, рассмотрение поправок завершится в среду.

"Мы успеваем пройти за среду и вторник все правки, которые остались. В среду мы завершим рассмотрение поправок и я буду инициировать заседание комитета для анализа нашего обсуждения и вынесения в зал уже согласованного проекта избирательного кодекса", - заявил Парубий.

Он также отметил, что в понедельник состоится презентация избирательного кодекса.

Напомним, глава ВР Андрей Парубий прогнозирует, что за избирательный кодекс по открытым спискам проголосуют 240 народных депутатов. Он отмечал, что каждого депутата будут прозванивать и лично приглашать на голосование за избирательный кодекс.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада Украины рассмотрела почти 80% поправок в новый избирательный кодекс с открытыми списками. Так, нардепы рассмотрели 3640 поправок. Всего же в проект избирательного кодекса подано 4568 поправок ко второму чтению.

Подчеркнем, финальное голосование за документ должно состояться накануне внеочередных выборов в Верховную раду в пленарный четверг, 11 июля.