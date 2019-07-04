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В Раде назвали дату финального голосования за избирательный кодекс

Новости » Выборы 2019    04.07.2019 - 12:38
В Раде назвали дату финального голосования за избирательный кодекс
Фото: Александр Черненко (facebook.com profichok)

Перед финальным голосованием проект кодекса должны сбалансировать на заседании профильного комитета

Финальное голосование за избирательный кодекс по открытым спискам должно состояться накануне внеочередных выборов в Верховную раду в пленарный четверг, 11 июля. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил докладчик по избирательному кодексу, народный депутат Александр Черненко.

По словам нардепа, перед финальным голосованием в среду, 10 июля, должно состояться заседание правового комитета, на котором будут готовить сбалансированный проект кодекса.

"Сначала надо рассмотреть все правки. Поскольку все правки отклоняются, нужно вернуться к ряду поправок. Очевидно, что потребуется провести заседание комитета. Финальное голосование должно состояться в следующий четверг. Раньше не будет", - рассказал Черненко.

Напомним, парламент рассмотрел уже три тысячи поправок к новому избирательному кодексу по открытым спискам. Так, нардепы рассмотрели более 65% всех поправок. Всего же в избирательный кодекс подано 4568 поправок ко второму чтению.

Как писало РБК-Украина ранее, спикер парламента Андрей Парубий призвал ускорить рассмотрение поправок в избирательный кодекс по открытым спискам.

Рада рассмотрела 3 тысячи поправок к новому избирательному кодексу Рада рассмотрела более 60% поправок к новому избирательному кодексу
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