Рада усовершенствовала процедуру обнародования строительных норм

Данный законопроект был определен Зеленским как неотложный
Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №1052 "О внесении изменений в закон "О строительных нормах" по совершенствованию нормирования в строительстве", передает корреспондент РБК-Украина.
Документ был определен президентом Владимиром Зеленским как неотложный.
Законопроект поддержали во втором чтении 259 нардепов.
"Целью и задачами принятия законопроекта является совершенствование нормирования в строительстве для создания условий для внедрения инновационных и прогрессивных технологий в сфере строительства", - указано в пояснительной записке.
Так, предусматривается определить методы нормирования в строительстве (параметрический, распорядительный, целевой) и объект нормирования. При этом предлагается отдать предпочтение параметрическому методу при формировании требований строительных норм.
Также расширяется круг базовых организаций в сфере строительства, которые выполняют функции по осуществлению работ по нормированию в строительстве, а также усовершенствуется процедура обнародования строительных норм.
Напомним, данный закон Рада приняла за основу в первом чтении 11 сентября.
Так, в апреле 2018 года за нарушение норм на строительстве любых помещений Кабинет министров Украины планировал ввести ужесточение санкций.
Как писало РБК-Украина, новыми государственными строительными нормами (ГСН) в жилых домах запрещено размещать гостиницы и хостелы.