В жилых домах запретили размещать хостелы

Вместе с хостелами запретили бани и сауны
Новыми государственными строительными нормами (ГСН) в отношении жилых домов запрещено размещать в жилых домах гостиницы и хостелы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Также нормами ГСН запрещено размещать в жилых домах:
Напомним, в квартирах с двумя и более комнатами разрешено проектировать кухни, не отделены от других помещений стенами, так называемые кухни-ниши и кухни-гостиной.
Как сообщало РБК-Украина, новые государственные строительные нормы (ГСН) по обязательному устройства туалетов для пассажиров на входе/выходе из станций метро при их новом строительстве или реконструкции вступают в силу с 1 сентября 2019 года.