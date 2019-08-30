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В жилых домах запретили размещать хостелы

Новости » Общество    30.08.2019 - 15:04
В жилых домах запретили размещать хостелы
Иллюстративное фото (unsplash.com)

Вместе с хостелами запретили бани и сауны

Новыми государственными строительными нормами (ГСН) в отношении жилых домов запрещено размещать в жилых домах гостиницы и хостелы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Также нормами ГСН запрещено размещать в жилых домах:

  • Магазины с суммарной площадью более 1000 кв. м;
  • Специализированные учреждения и предприятия, эксплуатация которых может привести к загрязнению территории и воздуха;
  • Специализированные магазины строительных, смазочных и других товаров (например, красок, лаков, огнеопасных веществ и материалов);
  • Мастерские по ремонту обуви и бытовых машин и приборов площадью более 100 кв. м;
  • Бани, сауны, производственные помещения, похоронные бюро и тому подобное.

Напомним, в квартирах с двумя и более комнатами разрешено проектировать кухни, не отделены от других помещений стенами, так называемые кухни-ниши и кухни-гостиной.

Как сообщало РБК-Украина, новые государственные строительные нормы (ГСН) по обязательному устройства туалетов для пассажиров на входе/выходе из станций метро при их новом строительстве или реконструкции вступают в силу с 1 сентября 2019 года.

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