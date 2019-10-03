Рада удосконалила процедуру оприлюднення будівельних норм

Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №1052 "Про внесення змін до закону "Про будівельні норми" щодо вдосконалення нормування у будівництві", передає кореспондент РБК-Україна.

Документ був визначений президентом Володимиром Зеленським як невідкладний.

Законопроект підтримали в другому читанні 259 нардепів.

"Метою і завданнями прийняття законопроекту є вдосконалення нормування у будівництві для створення умов для впровадження інноваційних та прогресивних технологій у сфері будівництва", - зазначено у пояснювальній записці.

Так, передбачається визначити методи нормування у будівництві (параметричний, розпорядчий, цільової) і об'єкт нормування. При цьому пропонується віддати перевагу параметричному методу при формуванні вимог будівельних норм.

Також розширюється коло базових організацій у сфері будівництва, які виконують функції щодо здійснення робіт з нормування у будівництві, а також вдосконалюється процедура оприлюднення будівельних норм.

Нагадаємо, даний закон Рада прийняла за основу в першому читанні 11 вересня.

Так, у квітні 2018 року за порушення норм на будівництві будь-яких приміщень Кабінет міністрів України планував ввести посилення санкцій.

Як писало РБК-Україна, новими державними будівельними нормами (ДБН) у житлових будинках заборонено розміщувати готелі та хостели.