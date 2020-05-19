Рада усилила госрегулирование использования ядерной энергии

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Документом вносятся изменения в закон о лицензировании видов хозяйственной деятельности

Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №2372 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о безопасности использования ядерной энергии". Проект поддержали 288 нардепов.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Закон направлен на избежание ослабления государственного регулирования безопасности использования ядерной энергии.

Законопроектом вносятся изменения в ЗУ "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" и закона "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" о нераспространении действия указанных законов на надзор за соблюдением требований безопасности использования ядерной энергии и лицензирования деятельности в сфере использования ядерной энергии.

Напомним, в конце апреля Рада поддержала за основу законопроект №2372 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о безопасности использования ядерной энергии", его поддержали 295 нардепов.

Как писало РБК-Украина, следователи Государственного бюро расследований начали расследование по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины в связи со снижением мощности энергоблоков атомных электростанций в пользу увеличения объемов закупки электроэнергии у частных компаний.

Автор: Юлия Струк