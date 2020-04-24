ВР приняла закон для усиления госрегулирования использования ядерной энергии за основу

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Данным проектом предлагается изменить закон о лицензировании видов хозяйственной деятельности

Верховная рада Украины поддержала за основу законопроект №2372 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о безопасности использования ядерной энергии", передает корреспондент РБК-Украина.

Проект поддержали 295 нардепов.

Документ направлен на избежание ослабления государственного регулирования безопасности использования ядерной энергии в целях такого регулирования - обеспечение ядерной и радиационной безопасности в стране.

Законопроектом вносятся изменения в ЗУ "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" и закона "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" о нераспространении действия указанных законов на надзор за соблюдением требований безопасности использования ядерной энергии и лицензирования деятельности в сфере использования ядерной энергии.

Также на сегоднешним внеочередном заседании Верховная рада разблокировала подписание законопроекта №2653 "О внесении изменений в закон "О местном самоуправлении в Украине", которым Кабмин уполномочили определять админцентры территориальных общин.

Ранее была опубликована повестка дня внеочередного заседания парламента. В ней были указаны законопроекты об отмене закона о регламенте, изменения в закон о безопасности использования ядерной энергии.