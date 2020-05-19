Рада посилила держрегулювання використання ядерної енергії

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документом вносяться зміни в закон про ліцензування видів господарської діяльності

Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №2372 "Про внесення змін до деяких законів України про безпеку використання ядерної енергії". Проект підтримали 288 нардепів.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Закон спрямований на уникнення послаблення державного регулювання безпеки використання ядерної енергії.

Законопроектом вносяться зміни до ЗУ "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та закону "Про ліцензування видів господарської діяльності" щодо нерозповсюдження дії зазначених законів на нагляд за дотриманням вимог безпеки використання ядерної енергії та ліцензування діяльності у сфері використання ядерної енергії.

Нагадаємо, в кінці квітня Рада підтримала за основу законопроект №2372 "Про внесення змін до деяких законів України про безпеку використання ядерної енергії", його підтримали 295 нардепів.

Як писало РБК-Україна, слідчі Державного бюро розслідувань почали розслідування за фактом можливих неправомірних дій посадових осіб Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища України у зв'язку зі зниженням потужності енергоблоків атомних електростанцій на користь збільшення обсягів закупівлі електроенергії у приватних компаній.

Автор: Юлия Струк