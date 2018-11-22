Рада посилила безпеку ресурсів ЦВК через кібератаки

Фото: будівля Центральної виборчої комісії (РБК-Україна)

ЦВК отримає додаткове фінансування на кібербезпеку

Верховна рада України у другому читанні підтримала законопроект №8496 для посилення безпеки інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії (ЦВК) в умовах постійних кібератак, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, проект закону №8496 про внесення змін у додаток №3 до закону "Про державний бюджет України на 2018 рік" підтримали 253 нардепа. Проект передбачає збільшення видатків загального фонду за програмами ЦВК.

Для збільшення фінансування за цими програмами пропонується знизити видатки загального фонду за бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" на 49,6 млн гривень.

Проект не передбачає залучення додаткових бюджетних коштів, оскільки будуть перерозподілені витрати в межах загального обсягу видатків загального фонду держбюджету.

Нагадаємо, минулого тижня депутат Європарламенту Ребекка Хармс заявила, що ЦВК має отримати більше ресурсів для боротьби з кіберзагрозами.

"Ми рекомендуємо надати ЦВК владу і ресурси для того, щоб вони могли оновлювати свої технічні засоби для зміцнення кібербезпеки", - зазначила Хармс.

До цього стало відомо, що у Центрвиборчкомі створять підрозділ з кібербезпеки. Також повідомлялося, що в ЦВК проводять стрес-тести для того, що попередити складні ситуації під час виборчого процесу.