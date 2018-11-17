ЦИК должен получить больше ресурсов для борьбы с киберугрозами, - Хармс

Фото: Ребекка Хармс (wikimedia.org)

В Европарламенте обратили внимание на укрепление кибербезопасности ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины перед выборами в 2019 году должна получить больше ресурсов для борьбы с киберугрозами. Об этом на брифинге заявила депутат Европарламента Ребекка Хармс, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, депутаты Европейского парламента и эксперты на встрече с представителями ЦИК обсудили подготовку к выборам. Она отметила, что Центризбирком должен получить больше ресурсов для борьбы с киберугрозами.

"Мы рекомендуем предоставить ЦИК власть и ресурсы для того, чтобы они могли обновлять свои технические средства для укрепления кибербезопасности", - сообщила Хармс.

Напомним, ранее Хармс призвала Верховную раду принять новый избирательный кодекс перед президентскими и парламентскими выборами.

"Мы знаем, что есть тысячи поправок, которые необходимо внести. Мы бы хотели поощрить наших коллег, чтобы они прошли этот сложный процесс", - заявила Хармс.

Отметим, РБК-Украина писало, что СБУ запустила платформу по противодействию кибератакам на выборах 2019 года. Платформа с открытым программным кодом MISP обеспечивает сбор и обработку информации об инцидентах в сфере кибербезопасности.