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ВР хочет урегулировать применение боевой техники и оружия в особый период

Новости » Политика    20.09.2019 - 17:50
ВР хочет урегулировать применение боевой техники и оружия в особый период
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Документ поддержали 278 народных депутатов

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроекта №1224 "О внесении изменений к некоторых законов Украины относительно применения Вооруженными силами Украины и Государственной специальной службой транспорта боевой техники, оружия и специальных средств в особый период", передает корреспондент РБК-Украина.

Документ поддержали 278 нардепов. Также Рада поддержала сокращение сроков подготовки законопроекта ко второму чтению.

Законом предусматривается законодательное закрепление права соединений, воинских частей и подразделений ВСУ на применение боевой техники и оружия в период до введения военного положения и после его прекращения или отмены путем внесения изменений в названия и части первой статьи 1-1 закона "О Вооруженных силах Украины".

Также предлагается разрешить применение специальных средств военнослужащими Государственной специальной службы транспорта работниками подразделений военизированной охраны Государственной специальной службы транспорта, а также оружия военнослужащими Государственной специальной службы транспорта.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Верховная рада приняла за основу законопроект №1011 авторства президента Владимира Зеленского о Плане обороны Украины. Закон поддержали 286 нардепов. Документом предусмотрено законодательное урегулирование издание Плана обороны Украины и предоставление права президенту утверждать его структуру.

Кроме того, комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту принять законопроект №1011 авторства Зеленского о Плане обороны Украины.

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